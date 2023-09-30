МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу обновляет минимумы за несколько недель против основных валют, торгующихся на Московской бирже, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.59 мск рос на 87 копеек, до 97,68 рубля, евро – на 1,04 рубля, до 103,25 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 87,2 миллиарда рублей против 44,6 миллиарда по евро и 88,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,9%, юань — на 1%, евро – тоже на 1%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в пятницу, после завершения пика налоговых выплат сентября, попал под давление и ощутимо падает против основных торгуемых валют.

«Завершение налогового периода, пик которого пришелся на четверг, привело к очередной просадке рубля. Это отражает сохранение повышенного спроса на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок», — комментирует Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Стоимость нефти сорта Brent теряет 0,4%, до 92,8 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 106 пунктов, оставаясь около максимум с ноября 2022 года, что сигнализирует о низком спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Улучшить ситуацию с предложением валюты на российском рынке способен сырьевой фактор, считает Бабин из «БКС Мир инвестиций».

«Нефтяные цены с августа находятся на многомесячных вершинах. Это должно постепенно увеличивать экспортную выручку и приток инвалюты в страну. Правда, данный процесс тормозится санкционными и геополитическими ограничениями, изменением структуры оплаты за российский экспорт, а также добровольным сокращением поставок нефти из РФ», — добавляет он.

Ориентиры для курсов на завершение текущей сессии: 97–98,5 рубля за доллар, 100–105 рублей за евро и 13–13,5 рубля за юань соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.