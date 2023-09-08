Рубль на Мосбирже перешел к росту и усилил его после выступления Мишустина

Сюжет: Курсы валютМонеты номиналом один рубль.

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых валют и усиливает его после заявлений главы правительства Михаила Мишустина, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.42 мск снижается на 51 копейку, до 97,74 рубля, юаня – на 14 копеек, до 13,28 рубля, евро – на 65 копеек, до 104,76 рубля следует из данных Московской биржи. При этом ранее в пятницу доллар максимально дорожал до 98,65 рубля, евро – до 105,62 рубля.

Мишустин, в частности, заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей, при этом нефтегазовые доходы бюджета существенно опережают прошлогодние значения. Исполнение бюджета по итогам текущего года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП, резюмировал он.

Рубль показывает первые признаки стабилизации, отмечает Алексей Антонов из компании «Алор брокер».

«В последние два дня темпы обесценивания российской валюты снизились при росте оборотов. Вероятно, на рынок начала выходить дополнительная валютная выручка. Не исключено, что крупные экспортеры увеличили продажу валюты по очень выгодному для них курсу на опасениях повышения ставки и введения жестких мер со стороны ЦБ. Ближайшие дни покажут, насколько сильной будет эта тенденция», — добавляет он.

В четверг усилились ожидания повышения ключевой ставки Банком России, которое, если состоится, обещает быть достаточно резким, добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, говоря о позитивных факторах для рубля.

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