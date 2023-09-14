МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг не смогла удержаться в плюсе и упала к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,12 рубля, до 97,34 рубля, юаня — на 12 копеек, до 13,35 рубля, евро — на 47 копеек, до 103,82 рубля. В течение дня доллар, в частности, падал до 95,67 рубля.

Объем торгов юанями расчетами «завтра» по итогам дня составил 183,1 миллиарда рублей против 57,1 миллиарда по евро и 158,9 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 1,2%, евро — на 0,5%, юань — на 0,9%.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в четверг в ходе волатильной сессии все-таки упал по ее итогам. Инвесторы пытались заложить в курс предстоящее в пятницу решение ЦБ России по ключевой ставке.

«Ослабление рубля связано с предстоящим заседанием Банка России. Похоже, консенсус по ставке сдвинулся в сторону того, что ЦБ повысит ставку на меньшее значение, чем ожидалось ранее», — комментирует Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

«Интересно, что поддержку рублю не оказала даже стабильно высокая цена на нефть, и, как следствие, ожидаемый рост предложения экспортной валютной выручки. Более того, решение ЦБ продавать больше валюты в рамках инвестирования средств ФНБ, также, похоже, уже заложено в стоимости национальной валюты РФ», — говорит Александр Шепелев из «БКС Мир инвестиций».

Стоимость нефти к 21.40 мск росла на 2% до 93,8 доллара за баррель сорта Brent – к максимуму с ноября 2022 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,5% до 105,3 пункта, обновляя максимум с марта, что сигнализирует о падении глобального спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Недавние резкие действия ЦБ РФ по ставке лишь подтвердили подготовку существенных мер для укрепления рубля, но само ее повышение сильно не сказалось на курсе рубля, поскольку сейчас нет перетока капиталов с западных рынков в рамках керри-трейда, считает Антон Прокудин из УК «Ингосстрах-Инвестиции».

«Пятничные возможные изменения ставки ЦБ России также не принесут существенных эффектов на валютный рынок из-за отсутствия западных керри-трейдеров на рынке», — добавляет он.

Скорее всего, рубль позитивно воспримет новости о сохранении ключевой ставки ЦБ, так как дальнейшее повышение могло бы притормозить экономический рост, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В этом случае курс доллара направится в область 92 рубля, оценивает она.

«Второй вариант – ЦБ РФ незначительно повышает ставку на 0,25–0,5 пункта. В этом случае рубль, скорее всего, может упасть, так как для борьбы с инфляцией это повышение слишком незначительное. Тогда доллар увидим в коридоре 96–97 рублей. Важно, чтобы решение ЦБ РФ по процентной ставке вселило в инвесторов уверенность, что рубль либо способен укрепляться самостоятельно, либо, что принятые меры ЦБ РФ приведут к тому, что через непродолжительное время рубль начнёт укрепляться самостоятельно. Таким образом, в этом году мы ожидаем доллар в коридоре 92–97 рублей», — добавляет Мильчакова.