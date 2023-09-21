Русская Православная Церковь (РПЦ) заявила решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей, сообщает официальный сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии 21 сентября.

«Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, — возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России», — говорится в сообщении РПЦ.

Отмечается, что предпринятая властями Болгарии грубая мера произвола имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой.

«Уверены, что планы инициаторов этого оскорбительного деяния потерпят поражение. Московский и Болгарский патриархаты сохранят свою укорененную в веках общность и не поступятся исторической памятью наших народов», — отмечается в заявлении.

Русский храм святителя Николая в Софии более ста лет являлся символом духовного единства братских народов.

Решение о высылке архимандрита Вассиана было принято 21 сентября. В Болгарии сочли, что он якобы несет угрозу национальной безопасности.

В свою очередь, МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников Русской православной церкви. Также официальный представитель МИД Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом данное решение властей Болгарии.

Российское посольство в Болгарии также выразило возмущение фактом принятого болгарской стороной решения.