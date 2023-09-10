Бывший заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович возглавил розничный блок в Московском кредитном банке (MOEX: CBOM), сообщила «Ъ» пресс-служба финансовой организации.

«Мы продолжим работать над тем, что является стратегическим приоритетом МКБ,— над комфортом и качеством обслуживания клиентов. Наши продукты и сервисы станут еще более удобными, понятными и надежными. Также естественно, что мы ставим перед собой задачу нарастить прибыльность и эффективность бизнеса»,— приводит слова господина Лукьяновича пресс-служба МКБ.

Максим Лукьянович работал в Росбанке с 2017 года. С 2001 по 2012 год он прошел путь от старшего экономиста до главы департамента малого и среднего бизнеса в белорусском подразделении группы «Райффайзен». С февраля 2012 года работал в московском ЗАО «Райффайзенбанк», занимался в нем стратегией, продуктами, процессами и продажами в сфере малого и макробизнеса. В разные годы руководил сегментами малого и среднего бизнеса в МДМ-банке и Банке Москвы.