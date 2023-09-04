Кирилл КаштановИндекс Мосбиржи в конце августа вновь обновил годовой максимум, ниже 3000 пунктов за месяц не опускался и, скорее всего, продолжит свой рост в сентябре. В этом российскому рынку акций помогут ослабление рубля, укрепление цен на нефть и перерегистрация российских компаний, которая им позволит выплачивать дивиденды. Однако сильного роста или снижения в начале осени ждать не стоит, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

В августе индекс Мосбиржи вырос на 5% и уже обновил максимум с 21 февраля 2022 года, закрыв месяц на отметке 3228 пунктов. То есть с начала этого года показатель, рассчитываемый на основе рублевых цен российских акций, поднялся почти на 50%, прибавив более 1050 пунктов, половина из которых пришлась на лето. Интересен тот факт, что уже восьмой месяц подряд фондовый рынок закрывается положительно, и основания для дальнейшего роста в сентябре есть.

«Существенной коррекции на рынке российских акций в ближайшее время ожидать не стоит», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. По его мнению, индекс Мосбиржи в сентябре, вероятнее всего, будет находится в диапазоне 3200-3300 пунктов.

У этого есть несколько причин: с одной стороны, укрепление рубля оказалось недолгим. Российская валюта продолжает постепенно слабеть, и в целом это должно благоприятно сказаться на стоимости акций. К тому же западный ориентир — фондовый индекс S&P 500 — завершил свою коррекцию и перешел к активному росту.

С другой же стороны, важным драйвером осенью станет редомициляция, то есть перерегистрация компаний из иностранных юрисдикций в РФ. Из-за того, что действуют инфраструктурные сложности и ограничения, у многих сейчас нет возможности выплачивать дивиденды российским акционерам. Но как отмечает Калянов, законопроекты, способствующие регистрации в РФ, примут к концу года. Например, компании уже могут перейти в специальные административные районы (САР), когда смена юрисдикции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, где организация зарегистрирована. Сейчас существует два таких района в РФ — остров Октябрьский в Калининградской области и остров Русский в Приморском крае. К тому же до ноября примут еще несколько законов, которые будут актуальны для многих холдингов с российскими корнями, ранее отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

В связи с этим любые новости о потенциальной редомициляции могут вызывать сильный рост котировок. Например, из наиболее крупных компаний за рубежом на текущий момент зарегистрированы РусАгро, ЦИАН, Эталон, Fix Price, X5 Group, Ozon, VK и TCS Group. Некоторые из них уже заявили о планах по редомициляции.

По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, динамика фондового рынка в сентябре будет во многом определяться валютными курсами и ценами на сырьевые товары, в основном на нефть. «Многие ждут коррекции после ралли, но пока слабый рубль и достаточно высокие цены на нефть (в районе годовых максимумов) поддерживают рынок акций, и если не будет плохих новостей, то рынок может даже продвинуться выше», — прогнозирует эксперт.

Как отмечает Малых, недавно вышли хорошие данные по ВВП, оказавшиеся лучше прогнозов, и ожидания по корпоративным прибылям и дивидендам сейчас будут переоцениваться вверх. Поводами для снижения могут стать новости политического характера, сильное укрепление рубля, ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ, которое сделает облигации конкурентнее.