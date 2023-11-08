Алена УзбековаБанкам в новых условиях необходимо быть не только финансово устойчивыми, но и технологичными, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, назвав происходящие сейчас процессы по цифровизации отрасли — тектоническими.

«В финансовой системе происходят тектонические сдвиги, потому что сейчас становится важным для конкуренции не только финансовая устойчивость банков, финансовых институтов, но и то, насколько они высокотехнологичные, насколько они живут в цифровом мире», — сказала Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» в Москве в начале ноября. Регулятор, в свою очередь, помогает финансовым институтам становиться технологичнее, снижая при этом риски, отметила глава ЦБ. Россия — одна из немногих стран, у которой есть все элементы национальной платежной инфраструктуры.

При этом сейчас в финансовой системе активно внедряются технологии искусственного интеллекта. «И это технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни», — добавила Эльвира Набиуллина, отметив, что и в самом регуляторе намечают направления, где ИИ может пригодиться. Применение ИИ в любой из сфер будет приводить к высвобождению рутинных функций. «Но это значит, что люди будут сосредоточиваться на том, чтобы развивать себя в других сферах. Я в этом не вижу ничего страшного», — считает Эльвира Набиуллина.

Переход на российское ПО

Сейчас, когда технологические решения внедряются очень быстро, важно обеспечить безопасность финансового сектора. В том числе она связана с переходом на отечественное программное обеспечение, отмечают эксперты, опрошенные «РГ». «Безусловно, самое активное развитие цифровизации Банков связано с Указом Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166. До 2025 года объекты критической инфраструктуры обязаны полностью перейти на независимые технологические решения», — отметил в разговоре с «РГ» гендиректор IW Group Александр Шибаев.

«Основной приоритет цифровизации в банках в 2023 году — переход на отечественное ПО в критических областях, — соглашается Юрий Колбасин, партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления Big Datа. — Это включает в себя внедрение российского корпоративного ПО, переход BI-систем на отечественные продукты, миграция систем управления базами данных под хранилища данных на платформы российских вендоров. Миграция происходит после системного анализа различных импортонезависимых продуктов и проведения пилотных проектов». Сейчас банкам предстоит ускорить процесс перехода на российские технологические решения. «Времени не так много. У банков только сформировалась картина, как должен выглядеть их новый ИТ-ландшафт. Год работы ушел для формирования понимания архитектуры. В это время шли и еще продолжаются разработки и испытания некоторых отечественных решений. По некоторым сложилось понимание, — добавляет Александр Шибаев. — Любой крупный проект в банке занимает минимум год. В этот срок необходимо подготовить проект, договориться с вендором, найти бюджет, разработать, протестировать, отладить, установить, адаптировать и, наконец-то, мигрировать. Каждый шаг — это время и деньги».

Тем не менее, продолжает эксперт, процесс идет быстро. К активным процессам цифровизации можно отнести развитие новых платежных сервисов на базе СБП и карт «МИР», развитие веб-решений, роботизацию многих банковских операций.

С появлением и развитием СБП и параллельным переходом организаций на технологически независимые ИТ-решения — меняется архитектурный ландшафт банков. Развиваются российские сервисы. «Смотрите сами: Яндекс Pay, Мир Pay, Тинькофф Pay, VK Pay, MTS Pay и прочие. В обозримом будущем их станет еще больше. Вместе с тем развиваются технологии дистанционно обслуживания. Причем они переходят на работу уже со счетами клиентов. Платеж можно будет совершать каким угодно носителем, а не только банковской картой. Ожидается изменение платежных сервисов на стороне ритейла, следующий шаг — In-App сервисы», — говорит Александр Шибаев.

После пандемии сохраняется тенденция на развитие онлайн-каналов и автоматизированных сервисов как для физических, так и для юридических лиц. Здесь также будут использовать отечественные платформы — мессенджеры и соцсети. «Используя функциональность мессенджеров и соцсетей, банки будут привлекать новые аудитории, что сильно повлияет на клиентский опыт. Один из крупнейших российских банков уже дает возможность через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» совершать более 80 процентов повседневных финансовых операций. Первые сессии показали отличные результаты онлайн-банка, скорость работы в два раза превышает привычные цифровые каналы», — отмечает Юрий Колбасин.

Запросы передадут ИИ

Банки используют чат-боты на основе искусственного интеллекта для обработки стандартных запросов клиентов в реальном времени. По данным одного из банков, чат-бот обрабатывает свыше 40 процентов клиентских обращений и экономит организации более 200 миллионов рублей в месяц.

«Внедрение технологии Big Data повысит точность принятых решений на основе собранной информации о клиенте — от его дохода и среднего чека в магазине до времени совершения операций по карте и их локации. Из этих данных складывается поведенческая картина клиента, проанализировав которую, можно определить платежеспособность при рассмотрении заявки на кредит, повысить точность анализа структуры расходов и увеличить кросс-продажи продукции», — говорит Юрий Колбасин.

Банки будут привлекать новых клиентов с помощью функционала мессенджеров и соцсетей

Для помощи инвесторам и брокерам в принятии взвешенных решений о покупке или продаже акций, облигаций и других финансовых инструментов активно применяются алгоритмы машинного обучения. Еще одна ступень в цифровизации инвестиционного направления — внедрение робосоветников.

Стремительно развивается мобильный банкинг. «По данным ЦБ, число пользователей мобильного банкинга в России в 2022 году достигло 68 миллионов человек, что на 15 процентов выше показателей 2021 года. По экспертным оценкам, к 2025 году доля мобильного банкинга в России вырастет до 85-90 процентов. Что касается чат-ботов и голосовых помощников, то более 40 российских банков запустили чат-боты на базе ИИ в мессенджерах и на сайтах. За прошлый год чат-бот одного из крупнейших российских банков обработал в мессенджере более 150 миллионов запросов клиентов. Крупнейшие банки внедрили функции голосовой идентификации пользователей. Благодаря анализу Big Data банки смогут предлагать до 80 процентов персонализированных услуг. По оценкам IDC, объемы данных о клиентах в российских банках к 2024 году вырастут в три раза», — говорит преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

Сегодня дистанционные операции — через интернет или мобильную связь — можно совершать с 96 процентами банковских счетов.

В ближайшие пять лет люди будут общаться в 95 процентов случаев с роботами при оказании финансовых услуг, прогнозирует в разговоре с «РГ» Михаил Попов, основатель и руководитель TalkBank. «Это будет принято не только в передовых цифровых банках, но и в средних банках, потому что стандарты и ожидания рынка сильно изменятся. Менеджеры останутся в премиальных сегментах, но даже там вырастет уровень цифровых сервисов, автоматизации процессов и коммуникации, который сейчас не только проникает в премиум-сегмент, но уже непосредственно реализуется в private banking. Этому будет способствовать внедрение ЦФА, криптовалют, стейблкоинов по типу цифрового рубля, которые будут обрабатываться в первую очередь цифровыми сервисами, робоэдвайзерами, которые также будут доминировать в банковском секторе», — отмечает эксперт.

Дистанционное взаимодействие

Исторически первым шагом цифровизации банковской сферы стало распространение сервисов дистанционного взаимодействия банков и клиентов. Сегодня можно совершать операции дистанционно более чем с 96 процентами банковских счетов.

Сокращаются физические отделения банков. За первые девять месяцев 2023 года, по данным ЦБ РФ, их стало меньше на 356

Следующим шагом развития стала виртуализация самого банка, когда финансовая организация стала заниматься оказанием банковских услуг, без открытия своих физических представительств. «Появился даже специальный термин «цифровой банк». Причем такие банки могут предоставлять своим пользователям более выгодные условия, чем их традиционные конкуренты. В итоге сегодня даже традиционные банки медленно, но верно движутся по этому пути», — говорит доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, доктор экономических наук Николай Кузнецов. По данным ЦБ, в 2022 году доля дистанционных банковских операций в России достигла 75 процентов.

Интересно, что развитию дистанционного обслуживания способствует региональная специфика и удаленность территорий. «Если в крупных городах людям доступны продукты множества финансовых организаций, то в небольших населенных пунктах часто открыты представительства всего одного-двух банков. Обозначенную проблему решают цифровые сервисы. С каждым годом они становятся все более популярными среди россиян. Так, согласно исследованию аналитического центра НАФИ, за последние пять лет доля наших соотечественников, которые пользуются мобильным банком, расширилась вдвое. Если в 2018 году она составляла 34 процента, то сейчас — 70 процентов. Интересно, что параллельно наблюдается сокращение отделений банков: лишь за первые девять месяцев 2023 года, по данным Банка России, их стало меньше на 356. Впрочем, по данным НАФИ, пока 73 процента пользователей мобильным банком приходится на жителей крупных городов. Думаю, жители небольших населенных пунктов могут присоединиться к ним в ближайшие несколько лет — это станет новым трендом», — отметил в разговоре с «РГ» руководитель отдела ИК Fontvielle Сергей Соловых.

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Еще одна тенденция цифрового развития банковской сферы — геймификация финансовых процессов, говорит Николай Кузнецов. В изначально неигровые финансовые процессы внедряются сугубо игровые механики. Они подталкивают клиентов к определенным действиям путем манипуляций и создания у него дополнительной мотивации. Примеры — проекты по получению бонуса от использования карт, а также связанные с этим сервисы, которые вовлекают клиентов в использование новых услуг.