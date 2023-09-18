МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты без изменения нынешних условий и денежно-кредитной политики будет терять по 2 рубля в месяц и уже к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар и ниже, а вот введение 100%-ной репатриации валютной выручки может поднять его даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 рублей за доллар, говорится в докладе «Росконгресса» «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?», с которым ознакомилось РИА Новости.

«Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 (рублей за доллар — ред.) и ниже уже ко второму кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий, то есть при отсутствии изменений в валютном контроле, денежно-кредитной политике, неформальных требованиях к экспортерам, серьезном росте цены на нефть», – говорится в докладе.

«Нынешний подход, позволяющий экспортерам хранить валютную выручку вне России, неизбежно ведет к ослаблению рубля… Фактически, сейчас меры валютного контроля, включающие увеличение продаж валютной выручки, — это единственная возможность оперативно вернуть курс к более-менее комфортным значениям», — уверены эксперты.

«При 100%-ном возврате валютной выручки мы бы наблюдали серьезное укрепление рубля, даже выше диапазона 80-90 за доллар, несмотря на все факторы, озвученные главой ЦБ», – полагают они. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу говорила, что власти обсуждают возврат репатриации валютной выручки, но это вряд ли окажет большое влияние на курс рубля: репатриация не означает, что весь этот объем валюты пойдет на рынок, он может просто осесть на валютных счетах уже в российских банках.

Эксперты «Росконгресса» ссылаются на озвученное на ПМЭФ-2023 заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который назвал комфортным для бюджета курс в 80-90 рублей за доллар. «Если убрать спекулятивную составляющую, то фундаментальная оценка справедливой стоимости рубля будет вблизи этих значений», — согласны в «Росконгрессе».

«Но пока на валютном рынке регулятор не сможет остановить действия спекулянтов, никакие фундаментальные оценки не будут работать. Для корректировки ситуации нужно как изменение механизма бюджетного правила, так и более понятные сигналы от ЦБ», – говорится в документе.

Эксперты также признают, что дополнительное давление на рубль по-прежнему оказывают санкции и геополитическая напряженность. «Геополитика в настоящее время остается одним из важнейших факторов, влияющих на курс рубля. Улучшение геополитической повестки приведет как к росту цен на российскую нефть, так и к сокращению оттока капитала, а также увеличит приток валюты за счет возвращения хотя бы части средств инвесторов», – говорится в докладе.