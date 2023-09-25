МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Рубль укрепился вторую неделю подряд на 10-кратных интервенциях ЦБ РФ

«Ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде, как было, мало будет. Надо тогда обязательный предписывать сюда возврат валюты именно. Тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли?» — сказал Решетников, выступая в понедельник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

По его словам, уровень продажи валютной выручки достаточно высок. «По последним пяти-шести месяцам у нас порядка 85% валютной выручки возвращается и продается. Ситуация только в другом, что у нас 35% при этом возвращается в рублях. Мы же активно были и остаемся за переводы в национальные валюты торговли и так далее. Экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос — где и как они берут, и какой у нас сформировался рынок, по сути, офшорных рублей, то есть рублей, которые обращаются за границей», — сказал Решетников.

«Многие структуры — не только экспортеры, но и торговые дома какие-то и так далее, занимают здесь рубли, переводят туда, соответственно, там по сути происходят обменные операции, потом сюда эти рубли возвращаются», — продолжил глава МЭР РФ.

«Тема достаточно сложная. Но в то же время, с нашей точки зрения, мы внимательно изучали, нам, конечно, надо делать, наверное, какой-то аналог китайской модели, когда все-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. Но это исключительно наша позиция, мы ее обсуждаем с ЦБ», — продолжил глава Минэкономразвития.

Он пояснил, что в настоящее время нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж — и для физлиц, и для юрлиц процедуры простые. «И в результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля», — пояснил глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что ситуация сложная. «Здесь, в первую очередь конечно, предложения ждем от ЦБ, потому что если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь регулирование ключевой ставкой, который есть, то у нас заложником будет реальный сектор экономики, та самая экономика предложения. Потому что мы постоянно будем этой процентной ставкой играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию», — отметил Решетников, подчеркнув, что «нельзя сложную проблему решать только одним инструментом».

«Инструментарий должен быть более разносторонний, и более богатый, и его нужно достаточно быстро создавать. И это в том числе наш запрос и к ЦБ, и к Минфину», — разъяснил Решетников.

Он также отдельно отметил, что речь ни в коем случае не идет о двух курсах. «Ни в коем случае, не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого. И здесь у нас с ЦБ позиция одна», — указал министр

По его словам, необходимо наладить мониторинг — сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки, потому что сейчас в полной мере этого мониторинга нет. «А дальше надо понимать, насколько они усиливаются, эти перетоки, насколько риски для валютного курса там становятся, потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь. А еще на это все накладывается дисбаланс валют, потому что наш импорт во многом идет еще и в долларах, и в евро, а поступления сюда уже все больше идут в юанях, в валютах третьих стран», — заключил Решетников.