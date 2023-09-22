Решетников: доллар к концу 2023 года будет стоить 94 рубля

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар», — сказал Решетников, представляя в пятницу на заседании правительства основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы.

Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.

Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренно тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей.

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