Разморозка всем коллективом

Заблокированные активы впервые удалось освободить для группы инвесторов

Как стало известно “Ъ”, в практике появился первый публичный пример разблокировки активов за рубежом по коллективной заявке, поданной от управляющей компании (УК),— по 250 клиентам в целом более чем на $33 млн. Процедура получения такой лицензии аналогична индивидуальной, но из-за большого числа участников заявки сложнее в реализации. По большинству коллективных заявок УК европейские казначейства еще не приняли решений или до сих пор давали отказы.

В коллегии адвокатов Delcredere рассказали “Ъ”, что на прошлой неделе получили лицензию по коллективной заявке на разблокировку активов. В компании пояснили, что положительный ответ от Казначейства Бельгии пришел по заявке «крупной российской УК», отказавшись раскрыть название. Сумма разблокированных активов (иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства) превысила $33 млн.

Это первый официально известный случай лицензии по коллективной заявке, подчеркнул соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. «Полученная лицензия дает возможность разморозить активы в общей сложности более 250 наших клиентов,— уточнил он.— Это как физические, так и юридические лица».

В последние месяцы Минфин Бельгии уже выдавал несколько подобных лицензий, но по индивидуальным заявкам, как физическим лицам, так и юридическим (см. “Ъ” от 28 июня). На прошлой неделе ИК «Фонтвьель» сообщила, что получила от регулятора разрешение перевести заблокированные активы клиента, хранящиеся на счете НРД в Euroclear, на счет в иностранном банке.

По словам партнера АБ НСП Александра Некторова, большая часть полученных индивидуальных лицензий относится к заявителям, которые имеют европейское присутствие (ВНЖ/ПМЖ или паспорт государства—члена ЕС). Но есть и лицензии, которые получены инвесторами без иностранного ВНЖ.

Коллективные запросы на получение лицензии на разблокировку активов подавались профучастниками российского рынка в минфины Люксембурга и Бельгии в конце 2022 года и начале 2023 года. По большей части таких запросов решения до сих пор не приняты.

«На данный момент мы не получали какого-либо ответа»,— сообщил директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский. По словам руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, пришло лишь одно сообщение, еще весной — собственно, о том, что обращение получено.

Несколько участников рынка получили отказы — в частности, в Бельгии отклонили заявки УК «Альфа-Капитал» и «Цифра брокер». «В адрес самого казначейства направлены возражения и запрос о пересмотре решения, также подана административная жалоба на отказ в разблокировке в вышестоящий Государственный совет Бельгии с соблюдением порядка и сроков такого обжалования»,— пояснили в «Альфа-Капитале».

Низкая скорость рассмотрения коллективных заявок может быть связана с большим количеством запросов в минфины Бельгии и Люксембурга и их нерасторопностью. По оценке Александра Некторова, российские инвесторы подали несколько тысяч заявок (коллективных и индивидуальных).

Групповые заявки сложнее в реализации из-за большего количества интересантов в рамках заявки. «Одним из требований (получения лицензии.— “Ъ”) является то, что активы должны остаться внутри ЕС. Одному человеку намного легче открыть счет в ЕС, чем сделать это для всех участников коллективной заявки»,— поясняет Андрей Тимчук.

Как отмечает управляющий частными инвестиционными фондами Gloveq & Eagle Management Андрей Трифонов, усложняет процесс рассмотрения коллективных заявок введение санкций в отношении ряда банков и брокеров. В итоге, отмечает господин Трифонов, все больше и больше инвесторов «решают взять дело в свои руки и направить индивидуальную заявку самостоятельно либо через банк или брокера».

В сложившейся ситуации профучастники изучают возможность подачи исков к Euroclear в российские суды. В июле УК «Первая» подала иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Олег Горанский говорит, что в случае отказа по заявкам на разблокировку иски будут подаваться в суды ЕС. В УК «Первая» обещают использовать и «другие механизмы защиты прав клиентов», не уточняя деталей.

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