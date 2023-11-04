ПВО РФ уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

Средствами противовоздушной обороны обороны (ПВО) РФ уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что 2 ноября около 23:45 мск силами ПВО РФ был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Также 2 ноября средства ПВО отработали по целям в Ростовской области: сначала в 14:17, затем в 14:40.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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