Айсель ГерейхановаПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по бюджетным вопросам заявил, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции.

«Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», — поручил глава государства.

Путин выразил уверенность, что и правительство, и Центробанк в этом вопросе сработают профессионально и согласованно.

В целом Путин назвал устойчивой и сбалансированной ситуацию в российской экономике. Глава государства сообщил, что этап восстановления после санкционного давления завершен.