Путин заявил, что валютный рынок стабилизировался после соответствующего указа

Президент РФ Владимир Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент России Владимир Путин.

«Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет: сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл», — сказал Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, сейчас ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам.

«Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться», — подытожил российский лидер.

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