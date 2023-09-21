Санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги заседания президиума Госсовета.

«Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности», — объяснил глава государства.

14 сентября в Кремле указали на отсутствие понимания принципа введения и снятия санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не понимает ни логику введения, ни логику отмены антироссийских мер.

В июле Владимир Путин отметил, что западные страны вводят санкции против тех, кто не согласен жить по придуманным ими правилам.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. К этому моменту против России ведено 11 пакетов западных санкций.