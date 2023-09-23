Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-президента Италии Джорджо Наполитано, сообщается в субботу, 23 сентября, на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях», — отметил российский лидер.

Он добавил, что экс-президент Италии пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом. Путин также сообщил, что он неоднократно общался с Наполитано и навсегда сохранит о нем светлую память.

«Прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — обратился российский лидер к Маттарелле.

Джорджо Наполитано умер 22 сентября в клинике в Риме, ему было 98 лет. В 2013 году он стал первым в истории Итальянской Республики президентом, переизбранным на второй срок. Однако в 2015-ом в возрасте 89 лет он досрочно ушел в отставку, после чего занял почетную должность пожизненного сенатора страны.

Ранее в этот день La Repubblica сообщила, что правительство Италии проведет церемонию государственных похорон экс-президента республики, однако ее дата пока неизвестна, вероятно, прощание состоится 24 сентября. Также с 22 сентября до дня похорон национальный и европейский флаги будут приспущены на общественных зданиях во всей Италии и офисах ее диппредставительств за рубежом, уточняла газета.