Путин: своими решениями в области экономики США «стреляют себе в ногу»

Доллары США

СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Власти США своими решениям в области экономики стреляют себе в ногу, заявил президент России Владимир Путин. 

«Своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения, политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу. Ведь, когда они ограничивают расчеты в долларах, ну а что же нам делать, мы вынуждены рассчитываться в национальных валютах», — сказал президент, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он добавил, что таким образом «область применения доллара естественно сокращается».

Ранее Сергей Лавров, комментируя отказ от доллара в межгосударственных расчетах, заявил, что Россия «не хочет угробить» доллар, США сами перестали его обеспечивать. В настоящий момент ни одна из резервных валют (евро, йена — прим. ред.) не являются надежными.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата «рассказа миру о России» к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

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