Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин продлил еще на год — до 31 декабря 2024 года — ответные меры России, которые предусматривали продовольственное эмбарго. Документ опубликован 18 сентября на официальном портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Продовольственное эмбарго введено указом президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 6 августа 2014 года. На основании этого документа правительство РФ запретило импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов. Позже, в 2015 году, список стран был расширен.

Ранее в этот день Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что показатели ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста РФ. Прогнозируется, что в 2024 году ситуация с бюджетом РФ улучшится, добавил он.

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