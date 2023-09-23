Президент России Владимир Путин в субботу, 23 сентября, поздравил коллектив Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с 30-летием образования ведомства.

«Уважаемые коллеги! В этом году исполняется 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИК, его руководителей и, конечно же, всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе», — сказал президент.

Владимир Путин особенно отметил старания сотрудников ЦИК в организации избирательных процессов и подчеркнул независимость комиссии. Он отметил, что от их профессионализма и объективности зависит доверие избирателей к результатам выборов.

«Все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально. Подчиняетесь только законам. И действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности», — заявил президент.

Глава государства заметил, что избирательная система за прошедшие 30 лет прошла большой путь и она совершенствуется и сегодня, когда в нее внедряются новейшие технологии, сочетая традиции и новаторство. По его словам, новые технологии позволяют автоматизировать обработку голосов, а применяемые возможности дистанционного электронного голосования позволяют гражданам России комфортно и свободно выражать свою волю на выборах.

«Так, в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным. На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения», — сказал он.

Путин добавил, что ЦИК осуществляет и просветительскую работу по разъяснению значимости выборов и важности участия каждого россиянина в них, взаимодействуя с политическими партиями и представителями гражданского сообщества.

Он особенно поблагодарил сотрудников Центризбиркома за помощь и содействие созданию избирательных комиссий в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, в России фактически отмечается 30-летие всей избирательной системы страны, которую можно по праву назвать одной из лучших в мире, поскольку она базируется на прозрачных и понятных гражданам РФ избирательных процедурах.

Владимир Путин сказал, что именно народ является источником власти в стране и определяет путь ее развития, а заслуга ЦИК заключается в эффективной реализации конституционного права граждан избирать и быть избранным.

«Еще раз поздравляю вас, уважаемые коллеги, с юбилейной датой. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго», — поздравил глава государства.

Ранее, 10 сентября, в России прошел основной и заключительный день голосования. В частности, выборы состоялись в 54 субъектах РФ, в 21 из которых прошли также выборы главы региона. Впервые в голосовании принимали участие ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. В этих регионах избрали состав парламентов.