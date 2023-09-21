Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Президент России Владимир Путин 21 сентября по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в открытии федерального технопарка профессионального образования в Калуге.

Так, главу государства попросили дать разрешение на открытие технопарка. В свою очередь, Путин согласился и принял участие в мероприятии.

«Коллеги, друзья, здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня, и я хочу подтвердить, что так оно наверняка и будет», — сказал российский лидер.

Путин также поблагодарил всех, кто участвовал в создании технопарка, и тех, кто будет работать в учреждении. По его словам, 10 тыс. специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, станут заметным вкладом в кадровое обеспечение для российской экономики.

Во время открытия технопарка Путин находился в Великом Новгороде на выставке, посвященной системе среднего профессионального образования. По видеосвязи Путину также показали оборудование и аудитории нового учреждения.

Ранее в этот день президент посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение». Помимо этого, запланировано заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Глава государства также запланировал встречу с победителями чемпионата высоких технологий.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 7,1730 юаней за доллар

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая в четверг установил самый сильный за один месяц срединный курс юаня к доллару, при этом стоимость китайской валюты против корзины валют крупнейших торговых партнеров Китая восстановилась. Регулятор

Читать далее >

Число пострадавших от отравления газом в Мордовии увеличилось до 23

Количество человек, отравившихся газом в Краснослободске (Республика Мордовия), увеличилось до 23. Об этом 21 сентября сообщает Telegram-канал Mash. Все пострадавшие оказались студентами городского медколледжа от 17 лет до 21 года.

Читать далее >

Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Президент России Владимир Путин 21 сентября по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в открытии федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Так, главу государства попросили дать разрешение на открытие технопарка. В свою

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады