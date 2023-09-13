Президент России Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет. Он отметил, что резких движений в решении вопросов с нацвалютой никто делать не будет. Глава государства согласился, что принятое Банком России решение о повышении ключевой ставки действительно сдерживает экономику, но при этом снижает инфляцию.

Отвечая на вопрос модератора на пленарном заседании ВЭФ о том, что будет с курсом рубля, Владимир Путин сказал: «Да, это, конечно, вопрос, который требует кропотливого исследования Центрального банка и правительства Российской Федерации, финансовых властей так называемых. Но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то уж совсем непреодолимые проблемы и сложности».

Владимир Путин отметил, что Банк России был вынужден поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала «немножко подниматься». «Повышение ключевой ставки ЦБ сдерживает кредитование экономики, но в целом, мы видим, что оно сейчас находится на достаточно высоком уровне»,— добавил глава государства.

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