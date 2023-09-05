Путин:есть тенденция к использованию нацвалют в расчетах между Россией и Турцией

Встреча президента РФ В. Путина с экипажем танка

СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Отчетливей становится тенденция на использование национальных валют в расчетах между Москвой и Анкарой, в то время как доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют — рубля и лиры — в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что во время переговоров он с Эрдоганом  «с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота». 

«По итогам 2022 года он увеличился на 86 процентов и достиг рекордных 62, но по данным статистики еще больше, миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на четыре процента», — конкретизировал российский президент.

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