СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Отчетливей становится тенденция на использование национальных валют в расчетах между Москвой и Анкарой, в то время как доля расчетов в долларах и евро снижается, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют — рубля и лиры — в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что во время переговоров он с Эрдоганом «с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота».

«По итогам 2022 года он увеличился на 86 процентов и достиг рекордных 62, но по данным статистики еще больше, миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на четыре процента», — конкретизировал российский президент.