БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Цель указа о возврате валютной выручке, подписанного на этой неделе — сделать курс доллара «чуть-чуть пониже» для оптимального формирования бюджета, заявил президент России Владимир Путин.

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа (о валютной выручке — ред.) бы не было», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

По словам главы государства, ослабление рубля по отношению к доллару не имеет под собой экономических обоснований. В числе прочего оно связано с тем, что валютная выручка не возвращается в Россию в необходимом количестве. В результате денежная масса, которая должна появиться на рынке, туда не доходит. Таким образом, указ должен достичь необходимого эффекта, вернув валюту в страну, отметил он.

Указ Путина о возвращении на ближайшие 6 месяцев обязательной репатриации валютной выручки для ряда компаний был подписан в среду. Он касается отдельных российских экспортеров, получающих валюту по внешнеторговым контрактам. Обозначенный в документе перечень состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, сельского хозяйства.

Они должны будут продавать вырученную валюту на российском рынке в объемах, установленных правительством России. Сроки также будут уточняться отдельно. Помимо этого, некоторые компании обязали предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты. Следить за этим будут уполномоченные представители Росфинмониторинга, на который возлагается контроль за исполнением указа и соблюдением валютных правил.