Профессор МАДИ отдал мошенникам 33 млн рублей

В Москве профессор МАДИ, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей, отдал мошенникам 33 млн рублей. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в конце августа 75-летнему мужчине позвонила незнакомка и представилась дознавателем. Она сообщила ему о том, что мошенники пытаются по фальшивой доверенности снять с его банковского счета деньги.

Затем профессору позвонил мужчина, представившийся «следователем», он предложил ему либо арестовать счет, либо передать деньги «на хранение в Центробанк России». Доверчивый мужчина выбрал второй вариант, обналичил свой счет на 29 млн рублей и передал мошенникам деньги «курьером ЦБ».

Через несколько дней ему снова поступил звонок, во время которого профессора уговорили взять кредит еще на 4 млн рублей и таким же образом передать деньги. Жертва обмана заподозрил неладное и пошел в полицию только после того, как мошенники начали убеждать его продать квартиру.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

22 сентября сообщалось, что в Москве мошенники обманули врача-педиатра на сумму более 8 млн рублей. Женщине поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ, который убедил ее оформить кредиты в банках и перевести эти деньги на указанные счета.

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