Президент Финляндии Ниинистё: Западу важно найти способ сохранения отношений с РФ

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что западным странам необходимо сохранить доверительные отношения с Россией на фоне украинского кризиса и после его окончания. Таким мнением он поделился в интервью 17 сентября газете The New York Times.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — сказал он.

Президент также отметил, что во избежание новых вооруженных конфликтов необходимо доверие между сторонами.

В конце июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Финляндия ведет конфронтационный курс в отношении России, не усвоив уроков прошлого. Он указал, что сейчас политика финского руководства, курируемая американской стороной, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения.