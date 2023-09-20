МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Следует уделять больше внимания обменному курсу юаня против корзины других валют, а не только доллара США, сказал в среду представитель Народного банка Китая.

Китай будет решительно пресекать нарушения в порядке функционирования рынка и принимать меры по предотвращению избыточного изменения валютного курса, заявил глава отдела денежно-кредитной политики Народного банка Китая Цзоу Лань

«Люди обычно больше обсуждают обменный курс юаня против доллара США, но в действительности обменный курс юаня против корзины валют может более точно отражать изменение ценности национальной валюты», — отметил он.