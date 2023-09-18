Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом

Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом, сотрудники МЧС ликвидируют пожар, сообщили 18 сентября в Telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составляет 900 кв. м. Предварительно, внутри помещений находятся около 200 баллонов с пропаном.

В тушении огня задействовано 46 человек и 14 единиц техники.

К настоящему времени возгорание удалось локализовать, открытое горение ликвидировано.

О пострадавших не сообщалось.

До этого, 15 сентября, в Самаре на территории завода вспыхнул пожар. Выяснилось, что в помещении произошло горение масла. Пожарные ликвидировали открытое возгорание площадью 1 тыс. кв. м. В тушении огня было задействовано 114 человек и 38 единиц техники.

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