Правительство России отказалось вводить прогрессивную шкалу налога, зависящую от уровня зарплаты

Владислав Куликов,Екатерина Свинова,Владимир БаршевПравительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий установить прогрессивную систему налогообложения доходов граждан. Для тех, кто получает очень много и порой даже неприлично много, предлагалось поднять налоговую ставку до 35 процентов. Однако принципиальная позиция правительства такова: вводить такую систему сейчас было бы неправильно.

Напомним, так называемая прогрессивная система подразумевает, что ставка зависит от размера зарплаты. Допустим, получаете пятьдесят тысяч, и ставка будет пять процентов. А получаете сто тысяч, ставка возрастет до семи процентов. И так далее. В самых крайних формах у очень богатых могут забирать практически все. В некоторых странах, как рассказывают эксперты, прогрессивная шкала доходила до 98 процентов налога с супербогатых.

У нас, если кто забыл, налог сегодня составляет 13 процентов с доходов до пяти миллионов рублей в год. Если кто-то получает больше, заплатит уже 15 процентов. Но не со всей суммы, а с «излишков»: сумм свыше пяти миллионов.

В правительстве назвали нынешний подход сбалансированным. Важно, что плоская шкала налога избавляет граждан от бюрократических процедур

Допустим, человек заработал шесть миллионов. С пяти заплатит 13 процентов, с «лишнего» миллиона возьмут уже 15 процентов.

«Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы Российской Федерации», — говорится в правительственном отзыве.

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Однако у идеи введения прогрессивной шкалы есть и сторонники. Они, в свою очередь, считают, что, наоборот, справедливость — это когда богатые платят много, а бедные совсем ничего не платят. Автор нынешнего проекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов особо обратил внимание, что в качестве нижнего порога он предложил установить ноль процентов. «Мы давно настаиваем на введении в стране прогрессивной шкалы налогообложения. Чем больше получаешь — тем выше налоговая ставка», — заявил Ярослав Нилов «РГ».

При этом, продолжает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, «ставку надо снижать для тех, кто зарабатывает мало. Вплоть до нуля».

Введение ставки в 15 процентов с доходом свыше пяти миллионов рублей он назвал шагом в этом направлении. «Но мы считаем, что нужно двигаться дальше. И для тех, кто получает огромные деньги в месяц, ставка может вырасти и до 30, и до 40 процентов, — говорит Ярослав Нилов. — Эта тема поднималась в Госдуме не раз. И я считаю, что всем фракциям нужно сесть за столь переговоров и присоединиться к этому обсуждению представителям правительства, в первую очередь представителям минфина и минтруда. И договориться о шаге подъема ставки. Мы все равно к этому придем».

По его мнению, в свое время ушли от прогрессивной шкалы, чтобы уйти от зарплат в конвертах. «Но сегодня все изменилось. Вся трудовая деятельность фиксируется в электронном виде, — говорит он. — Налоговая отслеживает все доходы. Очевидно, что, если у одного человека была одна зарплата до введения прогрессивной шкалы, а потом понизилась, — это повод для проверки. А зарплата в конверте или укрывание реальной зарплаты — это серьезное нарушение». По словам руководителя департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ряховского, введение прогрессивной шкалы налогообложения уже реализовано — при доходе свыше 5 млн руб. ставка НДФЛ составляет 15%. Однако повышение НДФЛ в размере до 35% коснется верхнего слоя среднего класса, а также богатых россиян, что повлечет за собой развитие применения альтернативных моделей получения дохода. «Как следствие, это приведет к усилению теневого сектора экономики, что с учетом ограниченного уровня финансовой грамотности населения вызывает много вопросов. За этим последует увеличение затрат государства на налоговое администрирование и увеличение налоговых споров», — считает он. Ряховский уточнил, что следует также отметить важность стабильности налогообложения доходов физических лиц в современных условиях трансформаций. Это является одним из ключевых факторов поступательного развития экономических процессов.

Комментарии

В прогрессивной шкале есть свои плюсы и минусы для экономики России, считает член Совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.

К плюсам эксперт отнесла восстановление социальной справедливости, уменьшение социально-экономического расслоения в российском обществе, увеличение бюджетных доходов и преодоление социальной напряженности в обществе.

К минусам — необходимость изменения устоявшегося налогового регулирования доходов граждан, уменьшение собираемости НДФЛ в результате применения нелегальных налоговых схем оптимизации.

«Прогрессивная шкала налогообложения могла бы сгладить экономическое неравенство в России, особенно в нынешней экономической ситуации. Последствия пандемии, западные санкции — все это не проходит без «стресса» для экономики страны», — пояснила она.

Эксперт полагает, налог на сверхприбыль может как напрямую уменьшить неравенство, так и помочь государству обеспечить политику, направленную на сокращение неравенства. Если говорить о стабильной экономической ситуации, то есть риск оттока финансов из страны.

Впрочем, по мнению Гейнц, он небольшой, так как в большинстве развитых стран налогообложение еще выше. К тому же в современной экономической обстановке риск оттока капиталов минимален из-за угрозы заморозки российских активов западными странами.

«Я думаю, проблема больше не в учете доходов населения, а в увеличении применения нелегальных налоговых схем. Но это есть и сейчас, поэтому работа по их выявлению уже отлажена и продолжает совершенствоваться. На мой взгляд, если переходить на прогрессивную шкалу налогообложения, то делать это нужно с постепенным увеличением налоговой ставки», — заключила она.

Прогрессивный налог вводить нельзя, поскольку сейчас в России сложилась очень непростая как внешнеэкономическая, так и внутренняя ситуация, считает партнер юридической фирмы «Легикон-Право» Оксана Попова.

«Бизнес и так задавлен налогами. Соответственно, любое увеличение сейчас налоговой нагрузки и введение какой-то прогрессивной шкалы налогообложения просто вынудят предпринимателей переходить в тень», — отметила она.

По ее словам, на самом деле у нас достаточно жесткое налогообложение и аналогичный подход налоговых органов в этом плане. И если сейчас власти усилят давление, это проведет к дополнительному уходу в серую зону тех сфер, которые длительное время, налоговые органы старались обелить.

Увеличение налога вынудит бизнес уйти в тень

«Я думаю, что мы пока должны четко отслеживать, что у нас происходит, потому что по некоторым сферам нужно даже действующие ставки уменьшать, для того чтобы была возможность экономического роста и развития бизнеса с использованием имеющихся мощностей. Нет согласования данного проекта, потому что он носит в данном случае не экономический характер», — считает эксперт.

Она уточнила, что одной из наиболее болезненных тем для бизнеса является НДС. Факт того, что он уменьшен с двадцати до восемнадцати процентов, «погоды не делает». На самом деле, если бы он был еще чуть меньше, экономика это восприняла бы позитивно.

Несколько схожая ситуация и с НДПИ. Этот налог платят компании, которые работают в разных секторах. Как отмечает эксперт, одно дело нефть добывать, а другое — уголь. Совершенно разные показатели доходности бизнеса. Однако в законодательство были внесены поправки, которые фактически в полтора — два раза увеличили суммы уплачиваемого налога.

Подготовила Екатерина Свинова

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