Владислав Куликов,Екатерина Свинова,Владимир БаршевПравительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий установить прогрессивную систему налогообложения доходов граждан. Для тех, кто получает очень много и порой даже неприлично много, предлагалось поднять налоговую ставку до 35 процентов. Однако принципиальная позиция правительства такова: вводить такую систему сейчас было бы неправильно.

Напомним, так называемая прогрессивная система подразумевает, что ставка зависит от размера зарплаты. Допустим, получаете пятьдесят тысяч, и ставка будет пять процентов. А получаете сто тысяч, ставка возрастет до семи процентов. И так далее. В самых крайних формах у очень богатых могут забирать практически все. В некоторых странах, как рассказывают эксперты, прогрессивная шкала доходила до 98 процентов налога с супербогатых.

У нас, если кто забыл, налог сегодня составляет 13 процентов с доходов до пяти миллионов рублей в год. Если кто-то получает больше, заплатит уже 15 процентов. Но не со всей суммы, а с «излишков»: сумм свыше пяти миллионов.

В правительстве назвали нынешний подход сбалансированным. Важно, что плоская шкала налога избавляет граждан от бюрократических процедур

Допустим, человек заработал шесть миллионов. С пяти заплатит 13 процентов, с «лишнего» миллиона возьмут уже 15 процентов.

«Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы Российской Федерации», — говорится в правительственном отзыве.

Однако у идеи введения прогрессивной шкалы есть и сторонники. Они, в свою очередь, считают, что, наоборот, справедливость — это когда богатые платят много, а бедные совсем ничего не платят. Автор нынешнего проекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов особо обратил внимание, что в качестве нижнего порога он предложил установить ноль процентов. «Мы давно настаиваем на введении в стране прогрессивной шкалы налогообложения. Чем больше получаешь — тем выше налоговая ставка», — заявил Ярослав Нилов «РГ».

При этом, продолжает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, «ставку надо снижать для тех, кто зарабатывает мало. Вплоть до нуля».

Введение ставки в 15 процентов с доходом свыше пяти миллионов рублей он назвал шагом в этом направлении. «Но мы считаем, что нужно двигаться дальше. И для тех, кто получает огромные деньги в месяц, ставка может вырасти и до 30, и до 40 процентов, — говорит Ярослав Нилов. — Эта тема поднималась в Госдуме не раз. И я считаю, что всем фракциям нужно сесть за столь переговоров и присоединиться к этому обсуждению представителям правительства, в первую очередь представителям минфина и минтруда. И договориться о шаге подъема ставки. Мы все равно к этому придем».

По его мнению, в свое время ушли от прогрессивной шкалы, чтобы уйти от зарплат в конвертах. «Но сегодня все изменилось. Вся трудовая деятельность фиксируется в электронном виде, — говорит он. — Налоговая отслеживает все доходы. Очевидно, что, если у одного человека была одна зарплата до введения прогрессивной шкалы, а потом понизилась, — это повод для проверки. А зарплата в конверте или укрывание реальной зарплаты — это серьезное нарушение». По словам руководителя департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ряховского, введение прогрессивной шкалы налогообложения уже реализовано — при доходе свыше 5 млн руб. ставка НДФЛ составляет 15%. Однако повышение НДФЛ в размере до 35% коснется верхнего слоя среднего класса, а также богатых россиян, что повлечет за собой развитие применения альтернативных моделей получения дохода. «Как следствие, это приведет к усилению теневого сектора экономики, что с учетом ограниченного уровня финансовой грамотности населения вызывает много вопросов. За этим последует увеличение затрат государства на налоговое администрирование и увеличение налоговых споров», — считает он. Ряховский уточнил, что следует также отметить важность стабильности налогообложения доходов физических лиц в современных условиях трансформаций. Это является одним из ключевых факторов поступательного развития экономических процессов.

Комментарии

В прогрессивной шкале есть свои плюсы и минусы для экономики России, считает член Совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.

К плюсам эксперт отнесла восстановление социальной справедливости, уменьшение социально-экономического расслоения в российском обществе, увеличение бюджетных доходов и преодоление социальной напряженности в обществе.

К минусам — необходимость изменения устоявшегося налогового регулирования доходов граждан, уменьшение собираемости НДФЛ в результате применения нелегальных налоговых схем оптимизации.

«Прогрессивная шкала налогообложения могла бы сгладить экономическое неравенство в России, особенно в нынешней экономической ситуации. Последствия пандемии, западные санкции — все это не проходит без «стресса» для экономики страны», — пояснила она.

Эксперт полагает, налог на сверхприбыль может как напрямую уменьшить неравенство, так и помочь государству обеспечить политику, направленную на сокращение неравенства. Если говорить о стабильной экономической ситуации, то есть риск оттока финансов из страны.

Впрочем, по мнению Гейнц, он небольшой, так как в большинстве развитых стран налогообложение еще выше. К тому же в современной экономической обстановке риск оттока капиталов минимален из-за угрозы заморозки российских активов западными странами.

«Я думаю, проблема больше не в учете доходов населения, а в увеличении применения нелегальных налоговых схем. Но это есть и сейчас, поэтому работа по их выявлению уже отлажена и продолжает совершенствоваться. На мой взгляд, если переходить на прогрессивную шкалу налогообложения, то делать это нужно с постепенным увеличением налоговой ставки», — заключила она.

Прогрессивный налог вводить нельзя, поскольку сейчас в России сложилась очень непростая как внешнеэкономическая, так и внутренняя ситуация, считает партнер юридической фирмы «Легикон-Право» Оксана Попова.

«Бизнес и так задавлен налогами. Соответственно, любое увеличение сейчас налоговой нагрузки и введение какой-то прогрессивной шкалы налогообложения просто вынудят предпринимателей переходить в тень», — отметила она.

По ее словам, на самом деле у нас достаточно жесткое налогообложение и аналогичный подход налоговых органов в этом плане. И если сейчас власти усилят давление, это проведет к дополнительному уходу в серую зону тех сфер, которые длительное время, налоговые органы старались обелить.

Увеличение налога вынудит бизнес уйти в тень

«Я думаю, что мы пока должны четко отслеживать, что у нас происходит, потому что по некоторым сферам нужно даже действующие ставки уменьшать, для того чтобы была возможность экономического роста и развития бизнеса с использованием имеющихся мощностей. Нет согласования данного проекта, потому что он носит в данном случае не экономический характер», — считает эксперт.

Она уточнила, что одной из наиболее болезненных тем для бизнеса является НДС. Факт того, что он уменьшен с двадцати до восемнадцати процентов, «погоды не делает». На самом деле, если бы он был еще чуть меньше, экономика это восприняла бы позитивно.

Несколько схожая ситуация и с НДПИ. Этот налог платят компании, которые работают в разных секторах. Как отмечает эксперт, одно дело нефть добывать, а другое — уголь. Совершенно разные показатели доходности бизнеса. Однако в законодательство были внесены поправки, которые фактически в полтора — два раза увеличили суммы уплачиваемого налога.

Подготовила Екатерина Свинова