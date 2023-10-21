Кирилл КаштановЗа третий квартал средние ставки по потребительским кредитам в топ-15 банков выросли практически на 3,5 процентных пункта, следует из данных финансового маркетплейса Банки.ру, которое есть в распоряжении «Российской газеты». Удорожание займов вместе с ужесточением макропруденциального регулирования уже в сентябре привело к существенному замедлению потребкредитования. И, как сообщили опрошенные «РГ» эксперты, в дальнейшем рост ставок продолжится, причем во всех сегментах розничного кредитования. Соответственно, объем выдачи в четвертом квартале снизится, но без резкого сокращения и сжатия рынка.

Вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ займы закономерно подорожали, правда в меньшей степени, чем выросла ключевая ставка. По данным аналитического центра Банки.ру, значение индекса средних ставок по потребительским кредитам выросло с 25 июня по 25 сентября сразу на 3,46 процентного пункта, в результате достигнув 24,34%. Как отмечается в исследовании, наименьший процент за рассматриваемый период действовал по целевым кредитам на газификацию, которые доступны по программам с господдержкой. Он составил всего 5%. Наибольшая же средняя ставка пришлась на бесцелевые необеспеченные кредиты и выросла сразу на 3,73 п.п., до 25,28%. Для работников по найму с подтвержденным доходом повышение составило больше, чем для самозанятых, ИП и собственников бизнеса. Для последних средняя ставка увеличилась на 2,37 пункта.

Заметный рост наблюдался и по займам на рефинансирование. Кредит на эти цели в среднем выдавали под 23,87% годовых, что выше на 4,6 п. п. относительно первого квартала 2023 года, говорится в исследовании Банки.ру. Такую программу реализуют практически все крупнейшие банки. Однако только два из рассматриваемых 15-ти предоставляют кредит на ремонт, средняя ставка по которому составила 10,3%. По правилам, его возможно получить под залог недвижимого имущества или в рамках программы с господдержкой.

В разговоре с «Российской газетой» заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отметил, что в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики можно ожидать некоторого увеличения средних ставок сразу во всех сегментах розничного кредитования.

«Объем выдачи в четвертом квартале на фоне роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов может заметно снизиться в сравнении с третьим кварталом, на динамике которого отразился высокий спрос августа-сентября», — пояснил эксперт. Но какого-то резкого сжатия рынка он не ожидает. По его словам, конец года — традиционно высокий сезон в сегменте.

Как сообщила «РГ» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, пока ЦБ РФ хочет стабилизировать ситуацию на рынке кредитования за счет иных мер кроме увеличения ключевой ставки. Если же регулятор примет решение вновь повысить ставку, то кредиты подорожают существенно, считает эксперт.

«Если рост все-таки будет до конца года, то вследствие подорожания кредитных продуктов объемы кредитования сократятся. Однако есть вероятность, что ЦБ РФ постарается сдержать настоящую ключевую ставку, и тогда по факту пиковые значения мы будем видеть в октябре-ноябре. Далее можно будет ожидать снижение», — поделилась Ермилова.

Из-за возросших ставок увеличение потребительского кредитования в сентябре замедлилось до 1,5% вместо 2,4% в августе, следует из данных ЦБ. Как объясняют аналитики регулятора, это связано в том числе с ужесточением макропруденциального регулирования, так называемых мер для ограничения числа некачественных заемщиков.

С 1 сентября 2023 года повысились макропруденциальные надбавки по высокорискованным кредитам, которые требуют большего капитала банка в случае высокой долговой нагрузки заемщика. С осени они начали действовать не только на кредиты с ПДН выше 80%, но и выше 50%. То есть теперь банку потребуется больше средств, если клиент тратит более половины дохода на платежи. Как ранее отмечал ЦБ, под новые надбавки попадет 66% выдач по кредитам наличными и 82% по кредитным картам.

А с 1 октября регулятор вновь ограничил долю кредитов с ПДН выше 80%. Если с третьего квартала их доля снизилась с 30 до 20% от всего объема выдач, то с четвертого — резко до 5%, чтобы снизить высокий спрос и ограничить некачественных заемщиков. По прогнозу ЦБ, это может привести к еще большему снижению кредитования, о котором уже говорят имеющиеся предварительные данные за первую половину октября. Как рассказали «РГ» в компании «Сравни», процент одобрений по кредитам наличными в октябре значительно снизился на фоне новых лимитов и надбавок и составил всего 19%.

Ускорившиеся выдачи кредитов и микрозаймов сказываются и на качестве заемщиков. Так, объем коллекторских взысканий за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно вырос — сразу на 20%, сообщили «РГ» в коллекторском агентстве «Защита онлайн». Связывают это как с фактическим увеличением объема продаваемых портфелей, так и с появлением новых компаний, реализующих свои долги.

«Важно помнить о закономерном с точки зрения коллекторского бизнеса и кредитования в целом тренде, когда с увеличением объема выдач кредитов снижается качество портфеля. В нашем случае это связано со спецификой портфелей, приобретаемых у микрофинансовых компаний. Увеличение объемов выдач здесь сопровождается изменением скоринга: тем клиентам, которым раньше не выдавали средства из-за низкой вероятности возврата, теперь могут выдавать займы и, тем самым, влиять на объем», — пояснили в «Защите онлайн».