Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч разъяснил позицию своей страны о неприемлемости для Киева одностороннего запрета Польшей импорта украинского зерна. В среду, 20 сентября, Зварыч был вызвал в МИД Польши, где и изложил видение Киева по данному вопросу.

«Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна», — по итогам встречи сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

О том, что посла Украины вызвали в МИД Польши ранее в этот день сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство. Отмечалось, что он был принят заместителем министра Павлом Яблоньским, который передал дипломату «решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам» украинского лидера.

Речь идет о выступлении президента Украины Владимира Зеленского 19 сентября на Генассамблее ООН, в котором он выразил обиду на «некоторых друзей», которые отказались покупать украинское зерно, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. Он отметил, что такими действиями они подыгрывают Москве.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В этих странах обеспокоены из-за того, что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции.

После этого Киев подал в ВТО иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

Комментируя спор между Украиной и Польшей по поводу экспорта зерна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди. Россия, в свою очередь, внимательно наблюдает за развитием ситуации, указал он.