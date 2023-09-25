Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск

Экипаж рейса «Уральских авиалиний», выполнявший 12 сентября рейс Сочи-Омск и совершивший посадку в поле под Новосибирском, не убрал шасси при полете в Новосибирск. Об этом говорится в информации Росавиации, разосланной руководителям организаций гражданской авиации и российским эксплуатантам («Известия» ознакомились с документом).

«В наборе высоты уборка механизации прошла штатно, кран уборки/выпуска шасси был переведен в положение «уборка», однако шасси не убрались (согласно расшифровке полетной информации, дискретный сигнал выпущенного положения шасси продолжал регистрироваться до окончания полета). Неуборку шасси экипаж не выявил», — говорится в материалах Росавиации.

Редакция направила запрос в пресс-службу Минтранса и Росавиации. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались, сославшись на продолжение проведения расследования по этому инциденту.

12 сентября экипаж пассажирского самолета Airbus A320, следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Согласно записи переговоров пилотов, которая есть в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики. Затем лайнер совершил экстренную посадку в поле.

На борту в тот момент находилось более 165 человек, никто из них не получил серьезных травм. Пассажиры были доставлены в пункт временного размещения, организованный в районном ДК. Пятеро пассажиров обратились за медпомощью.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело.

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Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск

Экипаж рейса «Уральских авиалиний», выполнявший 12 сентября рейс Сочи-Омск и совершивший посадку в поле под Новосибирском, не убрал шасси при полете в Новосибирск. Об этом говорится в информации Росавиации, разосланной

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