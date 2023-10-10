Партия Японии утвердила решение об исключении посетившего РФ депутата

Партия «Общество обновления Японии» утвердила решение об исключении депутата Мунэо Судзуки за несогласованную поездку в Россию. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает телеканал NHK.

Судзуки выехал в Россию 1 октября, не подав предварительного заявления вопреки правилам партии. Также депутат встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Он стал первым членом японского парламента, который посетил РФ с февраля 2022 года.

После этого в партии заявили, что считают проблемными высказывания Судзуки о вере в победу России в украинском конфликте.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Японией, но только если будет такая инициатива с ее стороны. Если Япония считает, что настало время для возобновления диалога о мирном договоре, то Россия не против, добавил он.

До этого, 14 сентября, новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «Большой семерки» (G7) Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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