За два дня выборов в России дистанционно проголосовали 3 млн человек в 25 регионах страны. Об этом 10 сентября сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

«Теперь несколько слов скажу о дистанционном электронном голосовании. Явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они очень мотивированы, то есть они уже приняли решение, что будут голосовать, поэтому всегда явка достаточно высокая. На сей момент уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор», — отметила глава ЦИК.

Она также добавила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась более 20 тыс. кибератак.

В России в воскресенье, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. При помощи ДЭГ можно проголосовать в 25 регионах РФ, 18 из них используют эту систему впервые. Проголосовать онлайн можно на портале vybory.gov.ru, для граждан с пропиской в Москве — на портале mos.ru. Все участники ДЭГ должны зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и иметь подтвержденную учетную запись. Именно на «Госуслугах» нужно подать заявление об участии в ДЭГ, москвичам его подавать не надо. Прием заявлений уже завершен.

Впервые в голосовании принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Там пройдут выборы губернаторов. Кроме того, в этих регионах предстоит избрать состав парламентов.