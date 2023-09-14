«Совкомбанк страхование» хочет работать без посредников

«Совкомбанк страхование» первым из крупных страховых компаний решило отказаться от агентского и брокерского канала продаж в ОСАГО. Компания считает неоправданными высокие комиссии посредников. Но в первом полугодии это привело к значительному снижению сбору премий. Эксперты допускают, что отказ от основных каналов продаж говорит о подготовке компании к уходу из этого сегмента рынка. Впрочем, в самой компании такие намерения отрицают.

Сбор премий по ОСАГО у «Совкомбанк страхования» (входил в двадцатку крупнейших в сегменте) упал по итогам первого полугодия на 28%, следует из данных ЦБ. При этом даже более крупные страховщики продемонстрировали рост сборов на 20–50%. В компании негативную динамику объяснили отказом от продажи полисов ОСАГО в агентском и брокерском канале с высоким комиссионным вознаграждением в пользу управляемых компанией каналов с низкой комиссией.

По данным ЦБ, за первое полугодие сборы в ОСАГО выросли на 28%, превысив 151 млрд руб. Выплаты сократились на 1%, до порядка 79 млрд руб. Вознаграждения посредникам за январь—июнь в целом по рынку превысили 193 млрд руб., из которых на ОСАГО пришлось 3%.

По статистике, основная доля продаж ОСАГО приходится на агентский и брокерский каналы, а также на продажи через организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами, отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова.

И согласно опросу других страховщиков, они не собираются отказываться от этих каналов продаж. Наращивание возможности для агентов по продажам ОСАГО заложено в стратегию «АльфаСтрахования». В «РЕСО-Гарантии» агентский канал остается основным для продвижения страховых услуг, в том числе и самой массовой — ОСАГО. Не планируют отказываться от агентского канала продаж в «Ингосстрахе», ВСК, «Росгосстрахе», «Ренессанс страховании», «Согласии», МАКСе, «Зетта Страховании». «Агентский канал у нас лидирует среди других по объему ОСАГО — за восемь месяцев сборы через него превысили 34% от сборов по всем каналам»,— отметила руководитель блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова.

Агенты, как и сотрудники брокеров, продают помимо ОСАГО много других страховых продуктов, которые нужно объяснять клиенту, донося до него их суть и преимущества, отмечает старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев. Вместе с тем в «Абсолют Страховании» признают, что в агентском канале могут быть риски, в частности, предоставление неверных данных агентом для снижения стоимости полиса, чтобы удержать клиента.

Впрочем, страховщики развивают и другие каналы, в частности, онлайн-продажи. «Агентский канал — это линия бизнеса, которая лучше всего может монетизировать базу ОСАГО. Каналы самопокупки, в первую очередь сайт и маркетплейсы, тоже активно развиваются, но с агентскими продажами они органически разводятся на рынке, так как основная клиентская аудитория у них разная»,— поясняет руководитель направления агентских и брокерских каналов продаж «АльфаСтрахования» Мария Филиппова. По ее оценке, переток от агентов в прямые каналы самопокупки составляет около 3% клиентской базы.

По мнению экспертов, отказ компании от агентского канала продаж может свидетельствовать о рассматриваемом уходе из сегмента. «Группа, очевидно, не видит для себя перспектив работать с ОСАГО, поскольку оно крайне сложное и убыточное. Плюс, это обязательный вид страхования, и по закону страховая компания не может отказывать клиентам в запросе на страхование»,— говорит начальник департамента личного страхования страхового брокера «Нобилис» Михаил Кунин. Поэтому он не исключает, что продолжением этой истории может стать «сдача лицензии».

Впрочем, в «Совкомбанк страховании» заявили, что не собираются уходить с рынка ОСАГО. Одновременно там отметили, что в моторном страховании делают фокус на страховании автокаско. Так, рост премий в первом полугодии 2023 года составил 75% по сравнению с результатом прошлого года, а объем собранной премии превысил 3,3 млрд руб.