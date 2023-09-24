МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. США столкнутся с серьезными поледствиями при делолларизации мировой экономики и расширении БРИКС, сообщила New York Post.

«Дедолларизация мировой экономики может привести к опасным последствиям для США», — писала газета.

Как отметило издание, роль доллара как основной валюты в мире обеспечивает американское глобальное лидерство, распространяя влияние на финансовую политику и принуждая международное сообщество следовать решениям Вашингтона.

NYP подчеркнула, что американская валюта уже теряет значимость из-за неэффективности санкций Запада против России и Ирана. Расширение и развитие БРИКС может привести к тому, что доллар перестанет быть основной мировой валютой, добавило издание.

Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. Президент южноафриканского государства Сирил Рамафоса официально пригласил Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию в состав блока.