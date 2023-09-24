NYP: дедолларизация мировой экономики приведет к тяжелым последствиям для США

Флаг США

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. США столкнутся с серьезными поледствиями при делолларизации мировой экономики и расширении БРИКС, сообщила New York Post.

«Дедолларизация мировой экономики может привести к опасным последствиям для США», — писала газета.

Как отметило издание, роль доллара как основной валюты в мире обеспечивает американское глобальное лидерство, распространяя влияние на финансовую политику и принуждая международное сообщество следовать решениям Вашингтона.

NYP подчеркнула, что американская валюта уже теряет значимость из-за неэффективности санкций Запада против России и Ирана. Расширение и развитие БРИКС может привести к тому, что доллар перестанет быть основной мировой валютой, добавило издание.

Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. Президент южноафриканского государства Сирил Рамафоса официально пригласил Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию в состав блока.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

NYP: дедолларизация мировой экономики приведет к тяжелым последствиям для США

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. США столкнутся с серьезными поледствиями при делолларизации мировой экономики и расширении БРИКС, сообщила New York Post. «Дедолларизация мировой экономики может привести к опасным последствиям для США», — писала газета. Как отметило издание,

Читать далее >

Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида

Космический зонд OSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом астероида под названием Бенну, ее приземление ожидается в штате Юта через несколько часов. Соответствующее сообщение 24 сентября было размещено на сайте агентства NASА.

Читать далее >

Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово

Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов. Такое заявление 24 сентября разместила миссия

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады