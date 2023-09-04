Новым амбассадором Альфа-банка вместо Урганта станет рэпер Баста

Новым амбассадором Альфа-банка станет рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), сообщил РБК представитель банка. С 2020 года амбассадором кредитной организации был телеведущий Иван Ургант.

Василий Вакуленко

«Героем большой имиджевой кампании стал Баста. Он давний друг «Альфы», нас объединяет дух предпринимательства и свободы»,— сказал директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов. Он добавил, что банк «дружит с Иваном и сотрудничает в творческих проектах».

25 февраля 2022 года Иван Ургант высказался против военных действий на Украине. В то же время появилась информация о его увольнении с «Первого канала» и отъезде из России, но «Первый канал» позднее не подтвердил, что прекратил работать с ведущим. В январе 2023-го господина Урганта попросили признать иностранным агентом.

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