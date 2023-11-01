Новый посол Турции в России приступил к исполнению своих обязанностей

Новый посол Турции в РФ Танжу Бильгич приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом в среду, 1 ноября, сообщило турецкое посольство в Москве в соцсети Х (бывш. Twitter).

Бильгич был назначен послом в июне текущего года. До этого он занимал пост генерального директора по информации министерства иностранных дел Турции.

В период с 2011 по 2014 год он занимал должность генерального консула в Санкт-Петербурге, а следующие два года был заместителем генерального директора по информации и пресс-секретарем министерства иностранных дел. В 2016—2021 годах занимал должность посла в Белграде, после чего снова стал пресс-секретарем внешнеполитического ведомства.

Ранее, 16 июня, также сообщалось о назначении нового турецкого посла в Киеве, которым стал Мустафа Левент Билген.

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