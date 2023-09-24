AFP: Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов

Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов, сообщило 24 сентября AFP со ссылкой на авиационное управление.

Как отмечается в сообщении, воздушное пространство Нигера открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, кроме французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией. В том числе речь идет о воздушных суднах, принадлежащих компании Air France.

В ответ на запрос AFP указанная авиакомпания отметила, что ее самолеты не пролетают над воздушным пространством Нигера.

До этого, 6 сентября, военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

Кроме того, 3 сентября верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.