Нетаньяху назвал атаку ХАМАС превзошедшей масштаб терактов 11 сентября

Атака радикалов из движения ХАМАС на Израиль стала в масштабах страны большей трагедией, чем теракты 11 сентября 2001 года в США. Об этом 17 октября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Они бы убили каждого из нас, если бы могли. У них просто нет возможностей, но они убили огромное число — 1,3 тыс. мирных жителей. Что по американским меркам сравнимо с многими, многими, многими 11 сентября», — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Нетаньяху сравнил действия ХАМАС с преступлениями нацизма, отметив, что палестинское движение тоже преследует цель убить как можно больше евреев.

«Так что, очевидно, мы должны принять меры, чтобы победить ХАМАС и сделать так, чтобы это не повторилось. Но это не только наша битва, это общая битва. Борьба цивилизации с варварством», — заявил глава правительства.

Накануне Нетаньяху назвал деятельность радикального движения ХАМАС новой формой нацизма. Он заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовы к продолжительной войне, которая, как он уверен, продлится до полной победы над ХАМАС.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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