Сергей ТихоновЗа август нефтяники получат рекордные в этом году выплаты из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок — почти 186 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.

Это особенно бросается в глаза, поскольку сейчас цены на бензин и дизель растут темпами, далеко опережающими инфляцию, а традиционно принято винить в подорожании топлива именно нефтяные компании. С другой стороны, в августе они обеспечили приход в казну 745,8 млрд рублей (рекорд для этого года) только с одного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Причем относительно июля приход в бюджет по НДПИ вырос на 192 млрд рублей, а выплаты нефтяникам — лишь на 75,5 млрд. А ведь из отрасли в казну платятся еще экспортные пошлины за нефть и нефтепродукты, а также ежеквартально выплачивается налог на дополнительный доход (НДД).

Фактически нефтяные компании сами оплатили увеличение себе выплат, причем и принесли большие, чем ранее в этом году, доходы бюджету. Но настораживает в этой ситуации только одно. Все это происходит на фоне роста цен на АЗС, разгоняет инфляцию и едва ли способствует экономическому росту. Лишнее подтверждение этому — проблемы с топливом у аграриев, которые уже возникли в этом году.

Выплаты нефтяникам идут в рамках демпферного механизма. Он компенсирует часть разницы между установленными законодательно индикативными ценами на топливо в России и его экспортной стоимостью. Есть ограничение: выплаты прекратятся, если разница между индикативными ценами и биржевыми котировками на внутреннем рынке превысит 10% (в среднем за месяц). В августе биржевые цены большую часть времени находились близко к этим значениям, иногда даже превышая эту планку.

С 1 сентября правительство приняло решение снизить вдвое выплаты по демпферу. Сейчас цены на бирже выше предельных значений, но едва ли нефтяные компании пойдут на «обнуление» демпфера. Вероятнее всего, они будут удерживать цены у возможного максимума, а это значит, что топливо будет дорожать, а его экспорт будет выгодней поставок на внутренний рынок. Выходов из сложившейся ситуации немного: либо попытаться «додавить» нефтяников, например, запретив экспорт или увеличив экспортные пошлины, либо, наоборот, откатить последние изменения в правилах выплат по демпферу. Не случайно в СМИ уже появилась информация, что сейчас обсуждается возможность возврата выплат к прежним параметрам.

Как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, потери нефтяников может компенсировать рост внешних цен, а также девальвация, которая приводит к увеличению рублевой стоимости экспортных котировок бензина и дизельного топлива. Внешние цены на нефтепродукты в последние месяцы росли вслед за ценами на нефть. ДТ на лондонской бирже ICE в конце августа и начале сентября 2023 года торговалось вблизи отметки в 950 долларов за тонну, тогда как в середине июля — 750 долларов за тонну.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, у государства есть классические инструменты, кнут и пряник, чтобы решить проблему. Но сейчас применение кнута — введение квот на экспорт, института спецэкспортеров или отдельных списков разрешенных и запрещенных к экспорту нефтепродуктов, а тем более установка директивных цен, в среднесрочной перспективе станет катастрофой для топливного рынка и ничем хорошим не закончится. Начнется сокращение бюджетных доходов, возможен дефицит топлива в ряде регионов, снизится качество топлива и уровень безопасности на заправках.

Экспорт бензина и дизельного топлива стал более привлекателен, чем их поставка на внутренний рынок

Есть и пряник, который был придуман несколько лет назад, — демпфер. Но с 1 сентября от него половину откусили. Причем не стоит забывать, что демпфер платится нефтяникам из средств, которые они же в бюджет и принесли. Эти выплаты изначально заложены в НДПИ для отрасли. Никакой дополнительной, непредвиденной нагрузки на бюджет в них нет. Поэтому я полностью поддерживаю идею о возвращении параметров демпфера, говорит Симонов.