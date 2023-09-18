Исследование: Турция стала самым популярным направлением для россиян в бархатный сезон

Самые популярными направлениями для путешествий россиян стали такие страны, как Турция, Россия, Египет и Италия. Подробнее о предпочтениях россиян рассказали в своем исследовании «Росгосстрах» и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru, с которым «Известия» ознакомились 14 сентября.

По данным исследователей, Турция стала самым востребованным направлением для россиян — 56% туристов решили поехать именно туда. В топ-5 стран для отдыха вошли также Россия (13%), Египет (10%), ОАЭ (7%) и Абхазия (5%). Россияне выбрали поездку в эти страны по пакетным турам.

«Хоть и Турция осталась фаворитом для отдыха в сентябре-октябре, ее доля по сравнению с прошлым годом заметно снизилась — с 64 до 56%, Египет же нарастил долю с 6 до 10%», — уточнил Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru.

Что касается индивидуальных поездок, то этот список возглавила Италия (22%), на следующем месте — Россия (16%) и Турция (11%).

Отмечается, что направления для отдыха не изменились, однако цены на него значительно выросли. Сильный скачок наблюдался в стоимости поездок в Абхазию — цена увеличилась на 51%, а средний чек составил 93 387 рублей в 2023 году. Самым дорогим вариантом путешествия стало путешествие в ОАЭ со средним чеком в 212 068 рублей, это на 22% выше, чем в прошлом году.

Большинство россиян путешествует в этом году парами, без детей (63%), еще 16% предпочитали отдыхать с семьей и детьми, а 12% ездили путешествовать одни.

Почти половина россиян (45%) для своего отдыха выбирает пятизвездочные отели, однако по сравнению с прошлым годом это число снизилось на 7%. 30% отдыхающих предпочитают отели категории четыре звезды, а 14% — три звезды.

9 сентября сообщалось, что лидером по числу бронирований отдыха в России на сентябрь-октябрь стал Краснодарский край. Спрос также вырос и в таких регионах, как Алтай, Мурманская и Новосибирская области, похожая тенденция наблюдается в Иркутской области и Красноярском крае.