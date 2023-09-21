МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая в четверг установил самый сильный за один месяц срединный курс юаня к доллару, при этом стоимость китайской валюты против корзины валют крупнейших торговых партнеров Китая восстановилась.

Регулятор установил срединный курс юаня к доллару на уровне 7,1730 юаней за доллар против предыдущего фиксинга 7,1732. Это самый высокий официальный курс китайской валюты с 14 августа.

Сильный фиксинг укрепил курс юаня против корзины валют крупнейших торговых партнеров Китая до 98,78, максимума с 29 мая. Таким образом, юань восстановил все потери, понесенные против этой корзины ранее в этом году, и торгуется на 0,11% выше, чем в начале года.

Между тем против доллара юань на рынке спот с начала года снизился более чем на 5%.