Владислав КуликовНалоговая инспекция добилась резкого сокращения практики перевода сотрудников в фальшивые самозанятые. Подобный обман, когда штатного сотрудника переводят на положение какого-то постороннего поденщика, становится финансово накладным для работодателей. Об этом сообщили «РГ» эксперты Ассоциации юристов России.

Из-за страсти начальников экономить, в «самозанятых» мог оказаться, например, водитель фирмы. Или дизайнер рекламного агентства. А с ними — многие другие. Все они оказывались бесправными перед начальством: трудовых прав нет, пенсионных отчислений — тоже. Вроде как не штатный работник перед начальником, а так, временный подельник.

Между тем институт самозанятости вводился вовсе не для того, чтобы им прикрывались недобросовестные боссы. Он дает возможность заработать самостоятельно тем людям, кто не хочет зависеть от начальства, но умеет зарабатывать сам.

«По данным налоговой службы, в России более 8 миллионов человек зарегистрированы в качестве самозанятых, — рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Их суммарный доход составляет более 2,5 триллиона рублей. Сегодня мы можем быть уверены в том, что это настоящие самозанятые, а не наемные работники, которых работодатели заставили оформить патенты».

По его словам, работодатели пытались таким образом сэкономить на налогах. Однако резко снижалась социальная защищенность граждан.

Как сообщили в пресс-службе ФНС в ответ на запрос журналистов, в 2020 году, когда подобный налоговый режим стал действовать по всей стране, доля организаций, использовавших его для подмены трудовых отношений, составляла 3,6 процента от всех предприятий, сотрудничающих с самозанятыми.

«Но к настоящему моменту эта доля, по данным налоговой службы, снизилась до 0,7 процента от всех предприятий, сотрудничающих с самозанятыми. Системная работа, которую ведет налоговая служба, направлена прежде всего на укрепление социальной защиты граждан», подчеркнул Владимир Груздев.

Если работодателя поймают за руку, ему грозит штраф по КоАП, а также огромные счета от налоговой: ему доначислят налоги и взносы, плюс пени. Так что скупому придется платить даже не дважды, а гораздо больше.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов пояснил, что в налоговой службе создали специальную скоринговую систему, которая в режиме онлайн выявляет фальшивых самозанятых.

«Когда налог на профессиональный доход только вводился, недобросовестные предприниматели расторгали трудовые договоры с работниками, чтобы пользоваться их услугами уже как ложных самозанятых, — рассказывает Никита Филиппов. — Были мнения, что такая незаконная схема станет повсеместной и приведет к потерям доходов бюджета».

Оформляя сотрудника как самозанятого, работодатели пытались сэкономить на налогах. При этом резко снижалась социальная защищенность граждан

Действительно, как отказать боссу, который вежливо просит «уволиться» и оформить патент. Мол, деньги те же, даже, возможно, чуть больше. Только де-юре сотрудник становится для своей фирмы человеком с улицы. А значит, прав сотрудника уже не имеет.

«В связи с ростом количества самозанятых, ФНС России разработала специальную скоринговую систему, которая способствует выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся незаконной оптимизацией налогов, страховых взносов и подменяющих трудовые отношения, заключая гражданско-правовые договоры с псевдосамозанятыми, — говорит Никита Филиппов. — Этот информационный ресурс анализирует регулярность и источники выплат, их объем, связь между самозанятыми, их заказчиками и бывшими работодателями. По итогам данного анализа организации, имеющие признаки незаконной схемы минимизации налогообложения, попадают в группу риска».

К тем, кто попал под подозрение, присматриваются уже внимательней.

«Когда налоговая служба обнаруживает сомнительные выплаты конкретным самозанятым, она направляет запрос с требованием о предоставлении необходимых документов — это могут быть договоры, акты приема-передачи выполненных услуг, чеки, задания и другие, — говорит он. — В одних случаях разоблаченные организации признают свою вину и добровольно уточняют свои налоговые обязательства. В других случаях, если организация не согласна с претензиями налоговой и не предпринимает необходимых действий, начинается более глубокий анализ. Может быть организована проверка, которую проведут налоговые инспекторы, в том числе совместно с трудовой инспекцией».

По его словам, налоговая служба проводит камеральные и выездные налоговые проверки. Инспекторы могут вызывать самозанятых на допрос, чтобы выяснить, оказывают ли они услугу определенного объема или работают на компанию по установленному графику со стандартной трудовой функцией.

«По итогам проверки налоговый орган может переквалифицировать гражданско-правовые договоры с самозанятыми в трудовые отношения со всеми вытекающими доначислениями налогов и взносов, а также пеней и штрафов», — поясняет старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Ирина Новикова.

Кроме этого, работодателя могут оштрафовать по статье 5.27 КоАП РФ. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, по ней за год были наказаны более 1,3 тысячи лиц. В том числе — работодателей, использовавших фальшивых самозанятых.

«Одним из главных негативных аспектов принуждения к самозанятости является потеря социальной защиты, — говорит Ирина Новикова. — Самозанятые граждане, в отличие от работников по трудовому договору, не имеют права на оплачиваемый отпуск, больничные выплаты, страхование от несчастных случаев на производстве и другие социальные льготы, которыми обладают работники по трудовому договору. Это может привести к финансовым трудностям и потере социальной стабильности».

Самозанятый также не сможет получить налоговые вычеты, например, после покупки квартиры или оплаты лечения. Они распространяются только на плательщиков НДФЛ.

«Таким образом, принуждение к самозанятости может иметь серьезные юридические последствия для человека. Потеря социальной защиты, отсутствие гарантий, ответственность за уплату налогов и ограничение прав работника — все это делает принуждение к самозанятости невыгодным и неблагоприятным для человека, — говорит юрист. — Необходимо учитывать, что работник вправе отказаться от предложения работодателя оформить его в качестве самозанятого без объяснения причин. Если же работодатель будет оказывать давление, то можно подать на него жалобу в трудовую инспекцию либо обратиться в суд в случае неправомерного увольнения».