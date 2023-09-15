МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Власти в России обсуждают возврат репатриации валютной выручки, но Банк России не считает, что это окажет большое влияние на курс рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Я приведу конкретные примеры, почему те стандартные меры, которые обсуждаются, могут быть неэффективными. Что обсуждается, прежде всего? Это вернуться прежде всего к обязательной продаже валютной выручки… Вторая тема — репатриация валютной выручки, перевод валютных средств из зарубежного банка в российские», — сказала она.

Однако репатриация валютной выручки не означает, что на эту же величину вырастет предложение валюты на российском рынке, заявила глава ЦБ. «Она будет просто храниться на валютных счетах в российских банках, и на курс это не окажет влияние», — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, то отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1 миллиарда долларов в прошлом году.

«И отток капитала, тоже об этом есть частые вопросы, насколько отток капитала был фактором ослабления курса. Действительно, это один из факторов, но, на наш взгляд, не самый значимый. Тем более, что отток капитала в этом году был сильно меньше, чем в прошлом году. И если смотреть на данные платежного баланса, на финансовый счет без учета резервов, то за восемь месяцев этого года это 28,6 миллиарда долларов, а в прошлом году было 195,1 (миллиарда долларов — ред.)», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Точно так же приобретение чистых иностранных активов в этом году тоже было меньше. Поэтому, это влияет на курс, но это влияние, конечно, меньше, чем остальные факторы», — подытожила глава ЦБ.