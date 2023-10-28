Набиуллина: валютные ограничения будут сказываться на курсе рубля краткосрочно

Монеты номиналом один рубль.

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Валютные ограничения будут сказываться на курсе рубля только краткосрочно, далее основными факторами будут денежно-кредитная политика и динамика торговли, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«В целом, по нашему мнению, ограничительные меры могут сработать только на коротком отрезке времени, несколько ускорив влияние фундаментальных факторов. В дальнейшем на курс будут влиять ужесточение денежно-кредитной политики, которая охлаждает совокупный спрос, в том числе спрос на импорт в рублевом выражении. На курс будут также влиять изменения цен и физических объемов экспорта, связанная с ними динамика торгового баланса», — сказала она.

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