Роман МаркеловГлава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что изначально сомневалась в идее сделать ЦБ мегарегулятором финансового рынка в 2013 году. При этом министр финансов Антон Силуанов назвал это решение абсолютно правильным на тот момент, но добавил, что сейчас на него бы не согласился.

Об этом Набиуллина и Силуанов рассказали на конференции, посвященной десятилетию ЦБ в статусе мегарегулятора. В 2013 году его как раз возглавила Эльвира Набиуллина. Статус мегарегулятора означает, что Банк России отвечает за надзор, регулирование и развитие всех секторов рынка финансов: банковской системы, страховщиков, коллективных инвестиций и пенсионных накоплений, рынка ценных бумаг, микрофинансирования. Также ЦБ отвечает за инфраструктуру финансового рынка: деятельность рейтинговых агентств, бирж, депозитариев и других участников.

«Мы осознавали необходимость усиления функций небанковского финансового сектора, у нас банковский доминировал, а небанковский — нет. Плюс в других странах после кризисов 2008-2009 годов было осознание, что центральные банки отвечают не только за инфляцию, денежно-кредитную политику, но и за финансовую стабильность, а это некоторые новые полномочия», — сказала Набиуллина.

Ключевая ставка если и будет меняться в ближайшее время, то только в сторону повышения

По ее словам, первым испытанием для ЦБ как мегарегулятора стал финансовый кризис 2014 года. Именно в таких условиях совершался окончательный переход Банка России к контролю за инфляцией и плавающему курсу рубля. «Тогда я поняла, что мегарегулятор, видя рынок в целом, имея инструментарий, может работать с этим одновременно. Кроме повышения ставки мы давали регуляторные послабления банкам, чтобы они адаптировались, ликвидность брокерам давали. 2014 год для меня лично был подтверждением правильности идеи о наделении ЦБ статусом мегарегулятора, хотя я входила в этот проект с сомнениями», — рассказала Набиуллина.

Сейчас времена явно не проще: по словам Набиуллиной, надо поддерживать постоянную готовность экономики к шоку, у финансовой системы должен быть запас прочности. «Эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше», — подчеркнула глава ЦБ.

Как уточнил Силуанов, устойчивость экономики — это в том числе доверие к финансовому рынку. «Надо следовать одной понятной цели. Потому что финансовый рынок, его устойчивость и доверие к нему — это устойчивость экономики. Финансовый рынок — это то, что нам нужно», — отметил Силуанов.

При этом создание мегарегулятора финансового рынка на базе Банка России десять лет назад на тот момент было правильным, подчеркнул Силуанов. Однако, по словам главы минфина, сейчас он на такое решение не согласился бы.

«Но на тот момент это было абсолютно правильное решение, потому что мощный Центральный банк со своей инфраструктурой и возможностью надзора и контроля над всей финансовой системой, с точки зрения организации, это было абсолютно правильное решение. Действительно, у нас и страховые, и пенсионные, и негосударственные пенсионные, нефинансовые организации, банки, они все переплетены между собой. Поэтому нужен был единый мощный надзор. И понятно, что мы понимали, что передаем это в надежные руки», — подчеркнул министр.

Силуанов уточнил, что серьезный надзор за финансовым рынком важен для инвесторов, это говорит о его надежности. «Поэтому решение правильное. Жалею или не жалею? Нет, не жалею. Сейчас не согласился бы, потому что все-таки правительственная структура, минфин стал покруче, конечно, того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем. В то время этого не было со стороны ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам, упразднена ровно десять лет назад, контролировала по сути всю финансовую систему, кроме банков, с 1 сентября 2013 года ее функции перешли ЦБ. — «РГ») и Центрального банка. Мы сейчас, по сути, можно сказать, одно целое, когда решаем единые задачи», — добавил Силуанов.

Помимо дискуссии о статусе мегарегулятора на конференции звучали и другие заявления. Так, Набиуллина дала сигнал по заседанию ЦБ по ключевой ставке, которое запланировано на 15 сентября.

«В недавнем повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы. Тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», — подчеркнула Набиуллина.

Банк России 15 августа на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых из-за роста инфляционного давления в экономике. Месяцем ранее ставка была повышена с 7,5% до 8,5%, до этого ее уровень не менялся почти год. Банк России прогнозирует в 2023 году инфляцию в 5%-6,5% и рассчитывает вернуть ее к целевым 4% к концу 2024 года.

По словам Набиуллиной, по заседанию ЦБ 15 сентября регулятор дает нейтральный сигнал: это означает, что уровень ключевой ставки на нем не изменится или, возможно, даже повысится.

Кроме того, как сообщила Набиуллина, Банк России планирует продлить ограничения на операции с наличной валютой после 9 сентября, которые ввел 9 марта 2022 года и которые пока продлевает каждые полгода.

В частности, по текущим правилам, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на полночь указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.