МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Использование цифрового рубля будет добровольным, наравне с другими способами платежей, которые востребованы у населения, например, картами и наличными — спрос на них был и есть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

«Использование цифрового рубля абсолютно добровольно. Наша принципиальная позиция, что человек должен сам выбирать, как ему осуществлять расчеты: использовать цифровой рубль, наличные, карты, онлайн-переводы по QR-коду и так далее», — сказала она.

«Спрос на наличные есть и был, просто граждане, мы видим по динамике в целом, статистике, предпочитают более удобные способы оплаты: через мобильные платежи, через карты. Это предпочтения самих людей, и, конечно, это принципиальный вопрос добровольности для введения цифрового рубля», — добавила глава регулятора.

Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. А в первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк «Дом.РФ», «Ингосстрах банк», ВТБ, Газпромбанк, «Киви банк», банк «Ак Барс», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «Синара», Росбанк и «ТКБ банк».

По данным регулятора на начало августа, доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составляет около 82%. ЦБ ожидает, что она продолжит расти.