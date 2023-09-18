Сюжет: Курсы валют

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает умеренно снижаться в парах с основными торгуемыми валютами: американская сейчас стоит 97,16 рубля, китайская — 13,32 рубля, европейская – 103,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 10.28 мск растет на 35 копеек, до 97,16 рубля, юаня – на 6 копеек, до 13,32 рубля, евро — на 63 копейки, до 103,58 рубля.

«Несмотря на дорогую нефть, склонны ждать, что доллар в начале недели может продолжить тяготеть к умеренному росту и закрепиться выше 97 рублей. Целевым диапазоном на сегодня видится 96,5-98 рублей», — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Ближайшие пару дней могут быть определяющими для рубля, считает Алексей Антонов из компании «Алор брокер».

«В выходные Минфин расплатился рублями по еврооблигационному выпуску объемом 3 миллиарда долларов. Посмотрим, какая часть из полученных отечественными инвесторами средств снова будет направлена в валюту. В целом же пока рубль выглядит очень слабым, не исключены его попытки ухода в паре долларом к отметке 100 рублей», — заключает он.