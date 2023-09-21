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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Московская биржа начинает с понедельника торги дирхамом ОАЭ с расчетами в рублях, а также даст возможность рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом (ЦК) с турецкой лирой и гонконгским долларом, следует из сообщения торговой площадки.

«С 25 сентября в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях будет добавлена пара «дирхам ОАЭ – российский рубль». Инструмент позволяет открыть позицию без физических расчетов в данной валюте и ориентирован на широкий круг клиентов, у которых есть необходимость хеджировать спот-операции. Расчеты по заключенным сделкам проводятся в рублях по курсу Банка России. С июня 2023 года в данном режиме торгуется валютная пара «швейцарский франк – российский рубль», — говорится в сообщении.

Кроме того, «участники торгов с понедельника получат возможность рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом (ЦК) с валютными парами «турецкая лира – рубль», «доллар – турецкая лира», «гонконгский доллар – рубль» и «доллар – гонконгский доллар», — сообщает биржа.

Сервис клиринга внебиржевых сделок с ЦК внедрен в январе 2021 года и позволяет минимизировать кредитные, расчетные и операционные риски по внебиржевым сделкам благодаря использованию биржевой инфраструктуры и снизить нагрузку на регуляторный капитал. Кроме того, клиенты могут осуществить кросс-маржирование и неттинг между биржевыми и OTC-сделками (внебиржевыми), также сообщает биржа.

Валютный рынок Московской биржи — организованная торговая площадка, на которой с 1992 года проводятся торги иностранной валютой. Участникам рынка и их клиентам доступны спот- и своп-операции с 21 валютной парой.