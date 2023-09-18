Мосбиржа начала прием тенге под обеспечение на рынке валют и драгметаллов

Тенге

 

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Московская биржа начинает в понедельник принимать валюту Казахстана — тенге — в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, теперь тенге может использоваться как обеспечение на всех рынках, следует из сообщения торговой площадки. 

«С 18 сентября 2023 года Московская биржа начинает принимать казахстанский тенге в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.

«Таким образом, теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынках участники могут использовать российские рубли, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро», — поясняет биржа.

Это позволит профессиональным участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, что будет способствовать росту торговой активности, поясняет биржа. 

Группа «Московская биржа» управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой, где торгуют акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

В состав группы в том числе входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

 

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Доллар несколько опускается к евро и иене перед заседанием ФРС США

Сюжет: Курсы валют МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром снижается, рынки ожидают позднее на неделе проведение заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по его итогам регулятор может

Читать далее >

Мосбиржа начала прием тенге под обеспечение на рынке валют и драгметаллов

  МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Московская биржа начинает в понедельник принимать валюту Казахстана — тенге — в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, теперь тенге может использоваться как обеспечение на всех рынках,

Читать далее >

В МИД России вызвали посла Франции

Посол Франции вызван в МИД РФ из-за нежелания Парижа извиниться за действия в отношении российского журналиста, сообщается 18 сентября на сайте ведомства. РФ требует от властей Франции соблюдать по отношению

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады